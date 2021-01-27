كورونا يتسبب في خروج تيم حسن من السباق الرمضاني

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" الجزء الخامس، للنجم تيم حسن، تأجيل تصوير المسلسل لما بعد الموسم الرمضاني، نظرا لضخامته وتوقف تصوير الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبذلك يخرج تيم حسن من السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي حيث تم عرض الجزء الرابع من العمل أيضا خارج السباق الرمضاني.على جانب أخر، تستعد منصة شاهد لعرض المسلسل الجديد "انا" للنجم تيم حسن الأسبوع المقبل.وكان الفنان تيم حسن قد انتهى من تصوير دوره بالكامل برفقة المخرج سامر البرقاوى فى لبنان.المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ومكون من 8 حلقات فقط ويلعب تيم حسن دور دونجوان يعشق النساء.مسلسل "أنا" من كتابة د. عبير شرارة، إخراج سامر برقاوي، إنتاج الصباح، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن، رزان جمّال، رولا بقسماتي، جوزف بو نصار، ديامان بو عبود وإيلي متري.