البنتاجون: قاذفتا «B52» حلقتا في مهمة لإظهار الردع في وجه إيران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أن قاذفتا B52 حلقتا فوق الشرق الأوسط في مهمة لإظهار قوة الردع في وجه طهران.يأتي هذا فيما قال مسؤول حكومي أمريكي لـ"سكاي نيوز"، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع طهران.وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه ستكون هناك مقاربة جديدة تسعى إلى التأكيد على استراتيجية الردع الأمريكية في المنطقة وإيجاد حلّ للنزاع مع طهران، ولفت إلى أن هذه الخطوات ستترافق مع اتصالات بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحديدا مع دول خليجية وإسرائيل.