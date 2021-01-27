حي حدائق القبة يراجع اشتراطات السلامة بالمصانع

شكل حي حدائق القبة لجنة مكونة من الدفاع المدني والقوى العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحي، تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي، وتم المرور على مصنع للصناعات الكيماوية لمراجعة طفايات الحريق واشتراطات السلامة المهنية وكيفية التخلص من المواد الخطرة ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما تم تشكيل لجنة مكونة من الدفاع المدني والقوى العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحي تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحي، وذلك بالمرور على مصبغة بشارع محمد عبد الحليم من شارع الخليج المصري، وتم التفتيش على السجل البيئى ورخصة تداول المواد المحظورة وشهادة مطابقه الصرف الصحى وعقد تداول المخلفات وطفايه الحريق ونظام الاطفاء ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.