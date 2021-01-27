النمسا تُرحب بتمديد معاهدة «ستارت» بين أمريكا وروسيا

رحبت النمسا اليوم الأربعاء، بتمديد معاهدة «ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا، معتبرة أن عام 2021 بدأ بخطوات مهمة ضد دوامة التسلح النووي.وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج - في بيان اليوم الأربعاء - أن تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة يعد إشارة إيجابية ويحث على المزيد من الخطوات، معربا عن سعادته باتفاق اللحظة الأخيرة، ومضيفا " أرحب صراحة بالاتفاق على تمديد معاهدة ستارت الجديدة...هذه إشارة مهمة ومكسب في الأمن لنا جميعًا".وأضاف الوزير، أن هذا يعطي الأمل في إحراز تقدم ومزيد من الديناميكية في نزع السلاح النووي"، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدوافع لحث الدول المسلحة نوويًا عن العدول عن سياساتها.كما حذر الوزير من أن العالم يسير في دوامة خطيرة من التسلح النووي، ويتم توسيع الترسانات وتحديثها لكننا نحتاج إلى العكس تمامًا، وهو المزيد من السيطرة ونزع السلاح.واعتبر وزير الخارجية أن تمديد المعاهدة خطوة مهمة ولكن يجب اتباع خطوات أخرى أكثر شجاعة، لافتًا إلى أن التمديد لمدة خمس سنوات هو فترة جيدة ولكن يجب الآن، استخدام هذا التمديد لوضع المعاهدة على أساس أوسع، وذلك في ضوء المخاطر المتزايدة من الأسلحة النووية.