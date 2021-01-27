خبير طبي أمريكي: ارتداء كمامتين معا يقي من كورونا

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المُعدية في الولايات المتحدة، أن ارتداء كمامتين قد يوفر حماية أفضل من فيروس كورونا المستجد من ارتداء كمامة واحدة، وذلك وفقا لحديثه لشبكة "إن بي سي نيوز".وتابع "فاوتشي"، إذا كانت كمامة واحدة توفر حماية من الفيروس، فمن المنطقي أن يكون ارتداء كمامتين أكثر فاعلية، مع ضرورة الابتعاد عن الأقنعة المصنوعة منزليًا".فيما وجدت دراسة نُشرت في مجلة "ماتر" العلمية، في يوليو الماضي، أن ارتداء قناعين يمكن أن يزيد الحماية من جزيئات الفيروس بنسبة 50% حتى 75%.