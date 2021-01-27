برلماني: تنظيم كأس العالم للرماية يؤكد أن مصر من الأفضل جذبا للأحداث العالمية

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن تنظيم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل، بمشاركة 31 دولة، يؤكد أن مصر واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث الرياضية العالمية، في الوقت الذى تطبق أعلى درجات الوقاية الاحترازية لضمان عدم إصابة أيا من المشاركين في البطولات الرياضية، ولعل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد خير دليل على ذلك.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن البطولة يشارك فيها 400 رام ورامية يمثلون 31 دولة، وتعتبر إحدى البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، لافتا إلى أن مصر أصبح لها باع كبير في تنظيم البطولات الدولية، فخلال السنوات الأخيرة السابقة تم تنظيم عدد من البطولات العالمية في مختلف اللعبات الرياضية وأثبتت الدولة المصرية قدرتها على التنظيم الذي أبهر العالم، وخلال البطولة المقبلة ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي تصل لـ3000 آلاف ليلة سياحية.وطالب عضو مجلس الشيوخ، إلقاء الضوء على البطولة في مختلف وسائل الإعلام، خاصة وأن هذه البطولة ستحظى باهتمام دولي على الأقل من مختلف الدول المشاركة في البطولة، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك وعي من قبل المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان خروج البطولة بشكل آمن وصورة تليق بالدولة المصرية.