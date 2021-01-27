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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يحذر من تداول معلومات خاطئة حول لقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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حذر النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، من تداول معلومات خاطئة حول لقاح فيروس كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تهدف لخلق حالة من الهلع والذعر لدى المواطنين، مطالبا وزارة الصحة كشف النقاب عن كافة التفاصيل الخاصة باللقاح للجميع لقطع الطريق على المشككين ومن يروجون لشائعات تهدف لخلق حالة من الخوف لدى المواطنين بشأن الحصول على اللقاح.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم إلقاء الضوء على منح الفرق الطبية للقاح، وإعلان كافة التفاصيل، خاصة وأن هناك بعض الكيانات التي تروج كذبا معلومات مغلوطة بشأن اللقاح، وسرعة الرد بشأن كل ما يتم تداوله من معلومات في هذه المسألة.

وناشد حماد، منظمات المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، المساهمة في توفير اللقاح لغير القادرين، مشيدا بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في توفير اللقاح لغير القادرين، ومؤكدا أن دور المجتمع المدنى يكون تكاملى مع الجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا الصدد، في الوقت الذى يجب أن يكون هناك تضافر لكافة هذه الجهود لتوفير بروتوكولات العلاج واللقاح للفئات غير القادرة على مستوى كافة المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهود قوية منذ بدء جائحة كورونا، وتم ترجمة هذه الجهود في صورة قرارات على الأرض، وبشهادة دول ومنظمات دولية مصر من الدول القليلة التي استطاعت أن تتغلب على هذه الأزمة في مختل فالقطاعات، ولم تتأثر كثيرا بهذه الأزمة، وعلى المواطنين أن يكونوا على قدر المسؤولية للخروج الآمن من هذه الأزمة.

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