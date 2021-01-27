وزيرة الثقافة: مشروع المسارح المتنقلة يحقق العدالة الثقافية

أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، أهمية مشروع المسارح المتنقلة بما يحقق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع الوطن، ومنها القرى والنجوع سعيًا لتنمية الموهوبين وإعداد سجل لهم لاستغلال طاقاتهم.جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال العام 2020- 2018.وقالت عبد الدائم، إنه تم تصنيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، جرى توزيعها على 6 أقاليم، لافتة إلى أن خطة التشغيل تستهدف الوصول للقرى والنجوع لتقديم الخدمة الثقافية، فضلا عن المكتبات المتنقلة وورش الحكي، لتقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل القري والنجوع.وأشارت الوزيرة، في كلمتها، إلى مبادرة اكتشاف المواهب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب بالمحافظات ورعاية النوابغ لتحقيق منظومة قيم ثقافية إيجابية فضلا عن احترام التنوع، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من التصور العام لتشمل مسابقات في مجالات الرواية والشعر، الرسم والتصوير، مسابقة التمثيل والغناء مسابقة العزف.