سكرتير بورسعيد يتفقد مستجدات الأعمال بسوق العصر

أجرى اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بسوق العصر الجديد بحى العرب، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية ومنع الأسواق العشوائية تماشيا مع التطورات التنموية بالمحافظة.وخلال جولته تفقد الشاهد العمل بموقع مشروعات تطوير حي الضواحي ١و ٢ و٣ الممولين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الاوروبيبنك الأستثمار الأوروبى بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندسة امل حامد الالفي مدير وحده مشروعات البنية الأساسية والمهندس محمد الحريري رئيس جهاز الإشراف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الاسكان والمرافق ببورسعيد حيث بدأ يجري تنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق السيدة خديجة "أ وب" وزمزم والحراسات وكذلك العمل في ترميم وصيانة مدرسة عاطف السادات الابتدائية المشتركة.وشدد السكرتير العام علي الالتزام الكامل باشتراطات العمل بالمشروع وسرعه إنجازه طبقا للمواصفات والجداول الزمنية المحددة.