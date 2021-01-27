«من القلب للقلب».. «الكرنك» بمصر للطيران يطرح برامج مخفضة في عيد الحب

تواصل مصرللطيران، مبادراتها وعروضها الترويجية لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا، تحت شعار "من القلب للقلب" بمناسبة عيد الحب في 14 فبراير القادم.وأعلن قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، عن طرح برامج سياحية متميزة على أسعار الإقامة في عدد من الفنادق الفاخرة بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة مستوى أربعة وخمسة نجوم، شاملة الوجبات، وتذاكر الطيران أو بدون تذاكر طيران، تبدأ من 1100 جنيه للفرد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير القادم، بمناسبة الإحتفال بعيد الحب وتزامنا مع مشاركة مصر للطيران في مبادرة "شتي في مصر" مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.وأوضح أنه يمكن للعملاء الاستفسار وحجز هذه البرامج السياحية أو تذاكر الطيران المخفضة من خلال زيارة أو الاتصال بفروع الشركة في مدينة نصر 26738155 وقصر النيل 25772985 وفندق لوباساج المطار 22678117 وفرع الإسكندرية 035827039 أو عن طريق الواتس اب على رقم خدمة العملاء 01285311558.