بعد 20 يوما.. «غواصين الخير» تعلن تعذر العثور على جثمان غريق الزوامل

قال الكابتن إيهاب المالحى، مؤسس مبادرة "غواصين الخير"، والتى تم تأسيسها لانتشال الغرقى من كافة محافظات مصر، أن غواصى المبادرة يتبادلون النزول لترعة الإسماعيلية بصفة مستمرة فى محاولة لانتشال غريق قرية الزوامل، والذى قضى فى البحر مدة تجاوزت 20 يوم ولم يظهر حتى الآن.وأضاف فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه حضر بنفسه للنزول والمشاركة فى البحث عن الغريق، لافتا إلى أنه رغم كافة الجهود والبحث المستمر إلا أنه يتعذر العثور عليه حتى الآن.وأوضح أن قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية بذلت كافة ما فى وسعها، إلى جانب حضور فرق غوص من كافة محافظات مصر، وأن كل ما يردونه هو جبر خاطر والدته التى أتعبها البكاء والسهر على حافة الترعة فى انتظار إخراج جثمان ابنها، مؤكدا أنهم لن يتهاونوا فى عمليات البحث حتى يأذن الله بخروجه.وأوضح أنه جار البحث لمدة يومين آخرين، وإذا لم يخرج سيتم صلاة الغائب عليه، وذلك يوم الجمعة المقبل.وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد، الذي غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية، الجمعة الماضي، بمنطقة الزوامل بدائرة مركز بلبيس.