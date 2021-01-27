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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: عودة 51 لاجئا سوريا من لبنان لبلادهم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:53 م
اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
ا ش ا
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 51 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأربعاء - أنه لم تتم عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة، منها عبوة واحدة محلية الصنع.

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