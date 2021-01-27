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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: بعض قصور الثقافة عبارة عن «شقة» ومعظمها مهمل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:52 م
النائب إبراهيم عويس
النائب إبراهيم عويس
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال النائب إبراهيم عويس، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري عانى كثيرا من التطرف، مشيرا إلى أن التطرف موجود في كل الأديان والجامعات والدول وهو عباره عن أخبار مغلوطة، منتقدا غياب خطة واضحة لوزارة الثقافة لمقاومة هذا الفكر، مؤكدا أن مجهودها لا يصل لشرائح المجتمع المطلوبة.

وأضاف النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في أثناء تعقيب النواب على بيان وزيرة الثقافة، أن هناك بعض قصور الثقافة عبارة عن "شقة" على النقيذ تماما في المحافظات الأخرى، مؤكدا أن القناطر تعاني من الإهمال في كل شئ في قصر الثقافة رغم مساحته المهولة التى تصل إلى 4200 متر، وفي مدينة "الشرفا" فبيت الثقافة هناك يعاني من الاإمال الشديد من نظافة وتطوير وعماله، ويجب النظر اإليه فورا.

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