القبض على رئيس وحدة محلية بقنا وآخرين في الإضرار بالمال العام

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت وآخرين؛ لاتهامهما بالإضرار بالمال العام، في تعاملات حدثت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمحافظة قنا.جاء قرار القبض على المتهمين بناء على القرار الصادر بتشكيل لجنتين من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بشأن فحص عملية توريد أدوات ومعدات في مدينة دشنا بقيمة 200 ألف جنيه.وتبين من تقرير اللجنة، أن المعدات والأدوات غير صالحة وغير جيدة وبسعر أعلى من السوق مما يعد إضرارًا بالمال العام، بقيمة 200 ألف، والمشترك فيها كل من نائب رئيس مجلس المدينة السابق، ورئيس قسم العقود والمشتريات، مندوب قسم العقود والمشتريات.وتبين أنه بفحص الملفات من مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تبين أن المتهمين أضروا بالمال العام، ما تسبب في فساد مالي وإداري.تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.