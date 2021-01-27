الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «كلمة اليوم».وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيسبوك» عن قوة الله.وجاء ذلك تحت شعار: «لا تَسألوا ما هذا ولِماذا فكُلُّ شيءٍ يَبينُ في أوانِهِ. بِكَلِمَتِهِ رَفَعَ الماءَ كرَبْوَةٍ، وفي الحِياضِ تَجَمَّعَتِ المياهُ، بِأمرِهِ يَحدُثُ ما يَشاءُ، وقُدْرَتُهُ على العونِ لا تُحَدُّ. (سيراخ39 17-18)».