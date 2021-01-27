غرق مركب صيد في دمياط

تعرضت مركب صغيرة من المستخدمة في الصيد للغرق، اليوم الأربعاء، عند الفنار بمدينة رأس البر بدمياط، أثناء تحركها في رحلة صيد.أخطر مستقلي المراكب المجاورة والصيادين قوات حرس الحدود وشيخ الصيادين لإنقاذ من على متن المركب وانتشال المركب قبل حدوث إصابات أو وفيات.يذكر أن محافظة دمياط بها ثلثي أسطول الصيد المصري، وتتحرك منها الكثير من رحلات الصيد.