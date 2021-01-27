محكمة ليبية تبطل ترسيم الحدود والتعاون الأمني بين «الوفاق» وتركيا

أصدرت محكمة استئناف البيضاء "الدائرة الإدارية" الليبية، حكمًا بانعدام اتفاق حكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، إضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، وفقًا لما نقله موقع مجلس النواب الليبي.وأصدر الحكم لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بتوجيهات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.