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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إجراءات حصول مستفيدى الدعم النقدى على خطوط محمول مجانية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، إتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE، لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا.

يأتي ذلك بهدف تعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وكذلك تسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وتم فتح باب الحجز الالكتروني على الرابط https:tk.te.eg لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو إرسال كلمة "خط" على الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل، حيث يتم عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويتم بعدها التأكيد برقم "1" أو الرقم "2" لإعادة إدخال الرقم القومي، ثم يتم ارسال رسالة الإنتهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".

وأكدت الوزارة أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة أو أي مصاريف إدارية او ضريبة أو غيرها على هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها في أي وقت لاحق.

ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا علي هذه الخطوط وبشكل متجدد شهريًا:
- 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.
- 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات.
- 100 ميجا بايت إنترنت.

وبعد نفاذ الباقة المجانية الشهرية احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التي يقوم المستفيدون بشرائها وشحنها من أي منفذ بيع:
- دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخرى.
- الرسالة النصية القصيرة الواحدة الى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرش، و10 قروش لأى شبكة أخرى.
- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرش.
- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للإتصالات أو لأى شبكة أخرى بقيمة خمسون قرشاُ.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازله له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجانًا بالكامل.

وقد خصصت الشركة الخط الساخن 19457 للرد علي استفسارات وطلبات وشكاوي المستفيدين وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك.

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