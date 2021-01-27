محافظ أسوان يعلن انطلاق مبادرة الانتقال إلى نظام الرى الحديث (صور)

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة الرى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن انطلاق مبادرة "الانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث" ضمن محافظات المرحلة الأولى التى يتم تنفيذ المبادرة فيها وتستهدف مليون و20 ألف فدان، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والزراعة وإستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى وزارة الموارد المائية والرى.وخلال المؤتمر الأول للمبادرة أكد اللواء أشرف عطية على أننا سنعمل على نجاح هذه المبادرة الرائدة بالتوازى مع النجاحات التي شهدتها العديد من المشروعات في القطاعات والمبادرات الأخرى وخاصة حياه كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد السيرفيس، بالإضافة إلى إنشاء المحاور والكبارى وتطوير الطرق وتبطين الترع، فضلًا عن مشروعات التطوير والتجميل الجارية.وأشار إلى أن هذه المبادرة يتم تمويلها ودعمها من البنك الزراعى المصرى بتسهيلات عديدة بهدف تطبيق إستراتيجية الدولة لترشيد إستهلاك المياه وتحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية المتاحة من خلال الإعتماد على الأساليب الحديثة في الرى الحقلى للإنتقال للرى بالرش والتنقيط وطلمبات المياه التى تعمل بالطاقة ولاسيما الطاقة الشمسية.واستكمل محافظ أسوان أهمية هذه المبادرة القومية ودورها في دعم وتشجيع المزارعين ومساندتهم لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تقليل زمن الري، مع تخفيض تكاليف العمالة فى الوقت نفسه، مطالبًا بضرورة تكثيف التوعية بين المزارعين ومستثمرى القطاع الزراعى بأهداف هذه المبادرة القومية وآليات تطبيقها من أجل تحديث نظم الرى الحالية وترشيد إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية وتحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين وصغار المستثمرين وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.ومن جانبه أوضح عمران أحمد رئيس البنك الزراعى المصرى بأسوان بأن الفئات المستهدفة من التمويل هم الأفراد الطبيعيين والمنشآت الفردية والشركات والجمعيات الحائزة على أراضى زراعية بقرض 5% ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات، لافتًا إلى أن محفظة تمويل الزراعة تستحوذ على 70% من إجمالى محفظة البنك التمويلية وأن سماح البنك المركزى بإدراج تمويل الرى الحديث يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودفع خطة الشمول المالى.