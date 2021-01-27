رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يعلن انطلاق مبادرة الانتقال إلى نظام الرى الحديث (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة الرى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن انطلاق مبادرة "الانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث" ضمن محافظات المرحلة الأولى التى يتم تنفيذ المبادرة فيها وتستهدف مليون و20 ألف فدان، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والزراعة وإستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى وزارة الموارد المائية والرى.

وخلال المؤتمر الأول للمبادرة أكد اللواء أشرف عطية على أننا سنعمل على نجاح هذه المبادرة الرائدة بالتوازى مع النجاحات التي شهدتها العديد من المشروعات في القطاعات والمبادرات الأخرى وخاصة حياه كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد السيرفيس، بالإضافة إلى إنشاء المحاور والكبارى وتطوير الطرق وتبطين الترع، فضلًا عن مشروعات التطوير والتجميل الجارية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة يتم تمويلها ودعمها من البنك الزراعى المصرى بتسهيلات عديدة بهدف تطبيق إستراتيجية الدولة لترشيد إستهلاك المياه  وتحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية المتاحة من خلال الإعتماد على الأساليب الحديثة في الرى الحقلى للإنتقال للرى بالرش والتنقيط وطلمبات المياه التى تعمل بالطاقة ولاسيما الطاقة الشمسية.

واستكمل محافظ أسوان  أهمية هذه المبادرة القومية ودورها في دعم وتشجيع المزارعين ومساندتهم لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تقليل زمن الري، مع تخفيض تكاليف العمالة فى الوقت نفسه، مطالبًا بضرورة تكثيف التوعية بين المزارعين ومستثمرى القطاع الزراعى بأهداف هذه المبادرة القومية وآليات تطبيقها من أجل تحديث نظم الرى الحالية وترشيد إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية وتحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين وصغار المستثمرين وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أوضح عمران أحمد رئيس البنك الزراعى المصرى بأسوان بأن الفئات المستهدفة من التمويل هم الأفراد الطبيعيين والمنشآت الفردية والشركات والجمعيات الحائزة على أراضى زراعية بقرض 5% ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات، لافتًا إلى أن محفظة تمويل الزراعة تستحوذ على 70% من إجمالى محفظة البنك التمويلية وأن سماح البنك المركزى بإدراج تمويل الرى الحديث يهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودفع خطة الشمول المالى.

موضوعات متعلقة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الصور

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا