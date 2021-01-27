رئيس حي شرق مدينة نصر يعقد اجتماعا لدراسة مشكلات مدينة التوفيق

اجتمع العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر بالنائب عمرو السنباطي ورؤساء اتحاد شاغلين مدينة التوفيق، وسكان شارع أحمد فؤاد نسيم، وذلك لدراسة وعرض أهم مشكلات المنطقة وسبل ووسائل المساهمة في حلها من كافة الأطراف المعنية والخطة الزمنية لبرنامج العمل على تطوير ورفع كفاءة المنطقة.وناقش الاجتماع المتعقد بمقر الحي ضرورة تعميم مبادرة "الرياضة للجميع" وتم الاتفاق على عمل ممشى للمواطنين حول الحدائق العامة مثل حديقة الطفل والحديقة الدولية وأغلب الحدائق العامة والمتخصصة في مدينة نصر.كما ناقش الاجتماع تكثييف الجهودفي مجال النظافة والانارة والطرق بهدف تنفيذ خطة التطوير الشاملة وإعادة المظهر الحضاري اللائق للمنطقة.وعقب الاجتماع تم مقابلة اتحاد شاغلين مدينة التوفيق على الأرض للبدء فى تنفيذ مطالبهم.