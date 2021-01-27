رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس حي شرق مدينة نصر يعقد اجتماعا لدراسة مشكلات مدينة التوفيق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
طباعة
اجتمع العميد أحمد انور رئيس حي شرق مدينة نصر بالنائب عمرو السنباطي ورؤساء اتحاد شاغلين مدينة التوفيق، وسكان شارع أحمد فؤاد نسيم، وذلك لدراسة وعرض أهم مشكلات المنطقة وسبل ووسائل المساهمة في حلها من كافة الأطراف المعنية والخطة الزمنية لبرنامج العمل على تطوير ورفع كفاءة المنطقة.

وناقش الاجتماع المتعقد بمقر الحي ضرورة تعميم مبادرة "الرياضة للجميع" وتم الاتفاق على عمل ممشى للمواطنين حول الحدائق العامة مثل حديقة الطفل والحديقة الدولية وأغلب الحدائق العامة والمتخصصة في مدينة نصر.

كما ناقش الاجتماع تكثييف الجهودفي مجال النظافة والانارة والطرق بهدف تنفيذ خطة التطوير الشاملة وإعادة المظهر الحضاري اللائق للمنطقة.

وعقب الاجتماع تم مقابلة اتحاد شاغلين مدينة التوفيق على الأرض للبدء فى تنفيذ مطالبهم.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الصور

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا