يحيى الفخراني إجازة لمدة يوم من «نجيب زاهي ذركش»

حصل الفنان يحيى الفخراني وطاقم عمل مسلسل "نجيب زاهي ذركش" على إجازة لمدة يوم، وذلك بعد إصابة الفنانة الشابة رنا رئيس بفيروس كورونا المستجد، والتي تشارك في بطولة العمل حيث اثبتت التحاليل إيجابية مسحتها.وتجري شركة سينرجي المنتجة للمسلسل حاليا إجراء عمليات تعقيم لموقع التصوير بالكامل، وتطهير جميع المعدات، ومن المقرر أن يقوم طاقم عمل المسلسل بالكامل إجراء مسحات الـ"pcr" للاطمئنان على عدم إصابتهم بالفيروس نظرا لمخالطتهم لرنا رئيس.مسلسل "نجيب زاهي زركش" من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية.وتدور قصته حول محام يُنشئ دارًا لإيواء أطفال الشوارع، ويشارك في بطولته بجانب يحيى الفخراني، كل من أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد إبراهيم يسري، رنا رئيس، وتحل الفنانة هالة فاخر ضيفة شرف العمل، ومن تأليف لعبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.