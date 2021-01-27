«حنين حسام» في محكمة العباسية لنظر استئناف النيابة

وصلت حنين حسام، فتاة «التيك توك»، منذ قليل، إلى مقر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية؛ لنظر استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها على ذمة اتهامها بالاتجار في البشر، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.وكانت نيابة شرق القاهرة استدعت المتهمة من محبسها وتمت مواجهتها بتهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضت المتهمة من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.وكشفت التحقيقات عن قيام حنين حسام بالاشتراك مع 3 متهمين آخرين، بتهمة استغلال الفتيات في أعمال الدعارة نظرًا لحاجتهن للمال والاتجار بالبشر.وظهرت حنين حسام في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، ودعت الفتيات إلى العمل من المنزل بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: "أنا عارفة إن في ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت، علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس".