3 أعراض للتفرقة بين كورونا ونزلات البرد.. أطباء يتحدثون

في تصريح للدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، قال: في بداية الجائحة كنا نقول بأنه لا يوجد عرض واحد يفرق بين دور البرد وكورونا، دلوقتي فيه ثلاثة أعراض، يعني فقد حاسة التذوق والشم واحمرار العينين والتهاب اللسان والحلق أعراض للفيروس، الأشعة والتحاليل تُحول المريض من حالة مشتبه بها لحالة محتملة الإصابة، بينما المسحة تجعل حالة الإصابة مؤكدة.أطباء يوضحون ل"الدستور" الأعراض التي يمكن من خلالها التأكد من الاصابة بفيروس كورونا المستجد وضرورة التوجه لإجراء المسحة.فقدان الشم والتذوق والقيء والاسهالقال الدكتور عبداللطيف المُر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، نائب رئيس الجمعية المصرية لإدارة وجودة وحوكمة الرعاية الصحية، إن أعراض كورونا أصبحت أكثر وضوحًا وبالأخص الإصابة باحمرار في العين وفقدان حساتي الشم والتذوق وارتفاع درجة الحرارة فهي دليل مؤكد على الاصابة بكوفيد19، مؤكدًا انه في هذه الحالة لابد من إجراء المسحة التشخيصية pcr عند زيادة هذه الأعراض، وقبلها يمكن إجراء فحوص الدم والاشعة المقطعية.وأوضح "المُر" انه من مؤشرات الحالة التنفس السريع وارتفاع معدل ضربات القلب بحيث يرتفع فوق 100، ارتفاع درجة الحرارة لما فوق 38 لأكثر من 3 أيام متواصلة، موضحًا أن من الأعراض الإحساس بتكسير في الجسد وإصابة المعدة بالقيء أو الإسهال والرشح والسيلان.وتابع: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، والعزل المنزلي في حالة ظهور هذه الاعراض وكانت بسيطة، الى جانب تعزيز الصحة بتناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على الفواكه والخضروات والنشويات والبروتين، ما يوفر للجسم الفيتامينات الطبيعية والزنك، ويساعد على تقوية المناعة، فيكون الجسم قادرًا على محاربة فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور محمد عز العرب، استاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن هناك أعراض محددة بالفعل إذا شعر المريض بها يجب أن يتوجه لإجراء المسحة بشكل فوري، أو يذهب لإجراء الكشف الطبي ويعتمد على العزل المنزلي لمدة لا تقل عن 15 يوما مع الالتزام بروتوكول العلاج المحدد حتى يتماثل للشفاء ولا يكون معديًا لغيره، موضحًا انه يمكن أن يكون هناك مريض بكوفيد وليس لديه اعراض وهو الأخطر لأنه ناقل للعدوى بشكل كبير.وأوضح عز العرب أن من هذه الأعراض ارتفاع درجة الحرارة حتى 39 درجة واستمرارها لأكثر من 3 أيام، كذلك الشعور بالآلام المفاصل أو الآم صدرية بشكل لا يمكن احتماله، مضيفًا أن أعراض كوفيد الجديدة في موجتها الثانية أصبح منها احمرار العين وتورمها، وظهور بعض الالتهابات وحساسية الجلد، إلى جانب فقدان حاسة الشم والتذوق، وهناك أعراض بالجهاز الهضمي تظهر كذلك مثل الغثيان والقيء والإسهال.وذكر أن أعراض البرد العادي تخالف أعراض كوفيد في الحدة، أي أنها ليست بالشديدة على المريض، فعلى سبيل المثال الرشح للمصابين بالانفلونزا يكون بشكل أشد عن المصابين بفيروس كورونا الذي يكون فيه الرشح أقل أو منعدم.وتابع: هناك فئات يجب أن تتجه لإجراء المسحة في حالات الشعور بهذه الأعراض مثل كبار السن والمصابين بأمراض السمنة وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتناولون أدوية تقلل من المناعة، أو تعرض الشخص للتجمعات في خلال أسبوعين أو احتمال تعامله مع شخص مصاب.