رئيس حي شبرا يعقد اجتماعا مع إدارة الشئون المالية لبحث المعوقات

عقد محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا، اجتماعًا مع إدارة الشئون المالية لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تعوق العمل.وكلف خلال الاجتماع بالعمل على خلق حلول وبدائل وذلك لصالح العمل والنهوض بمستوى الرقي بحي شبرا وأكد على مراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.وكما مر رئيس الحي على موقف سرفيس أحمد حلمي بشبرا تنفيذا لقرار الضبطية القضائية بشأن عدم ارتداء الكمامات داخل عربات السرفيس وعربات الأجرة وأتوبسات هيئة النقل ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.كما وجه بشن حملات مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات من أمام المحلات المخالفة وتنفيذ الغرامات القانونية على المخالفين للتعليمات والقوانين الخاصة بفرض الحظر على المحلات والورش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.