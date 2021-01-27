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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وكالة الطيران الأوروبية تسمح لـ «بوينج 737 ماكس» بالتحليق مجددا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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وافقت وكالة الطيران الأوروبية، على السماح للطائرة بوينغ 737 ماكس بالتحليق مجددا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء.، يأتي هذا فيما تسببت بوينج ماكس في وقوع العديد من حوادث الطيران.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد أعلنت الشهر الماضي عن موافقة شركة بوينغ على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية، أثناء مراجعتها لطائرة "بوينغ 737 ماكس"، المتورطة في حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل، ديفيد بيرنز، إن حوادث التحطم "كشفت عن سلوك احتيالي ومخادع من قبل موظفي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الطائرات التجارية".

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