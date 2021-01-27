اختاري ما يناسبك.. هذه اطلالات نوال الزغبي الشتوية

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عب حسابها الشخصي على إنستجرام.وظهرت نوال الزغبي في الصورة وهي تقف في منتصف الشارع حيث ظهرت بإطلالة جرئية، وكانت ترتدي شورت جينز وشال أبيض، وشعرها منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياج بسيط يظهر ملامحها الجميلة.وهذا ما جعل تفاعل كبير من قبل متابيعيها والتي وصفها بالجريئة والجميلة، ونصحبكم بمجموعة من أجما إطلالات نوال الزغبي الشتوية والتي تتميز بالرقي في أختيار ملابسها العصرية والشبابية.