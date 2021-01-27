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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12091 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:54 م
سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 2970 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 12091 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية» من ضبط 188 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط 21 قضية «مصنفات سمعية وسمعية بصرية، ومطبوعات،».

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1182 قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر».

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 289 قضية فى مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضيتين.

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