حقيقة فيديو التعدي على فتيات بـ«كلب» في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا حدوث مشاجرة بين فتاتين بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية.وظهر خلال المقطع شخص مصطحبًا "كلب" ينبح صوبهم.بالفحص تبين حدوث تشابك بالأيدي بين كل من طالبتين إثر مزاح بينهما تطور إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، وتدخل عدد من صديقاتهما للفض بينهما، وتوقف عدد من المارة لاستطلاع الأمر دون تدخل أي منهم، وأثناء ذلك تصادف مرور أحد الأشخاص، وبصحبته كلب يربيه، ونبح صوبهم من مشهد التشابك دون التعدى عليهم، ولم يرد ثمة بلاغات بهذا الشأن.تم استدعاء سالفي الذكر، وحضروا بصحبة أهليتهم وبسؤالهم أيدوا ما سبق، ونفى الفتيات حدوث أى تعدٍّ عليهم من المتواجدين أثناء المشادة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.