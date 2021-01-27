بايدن سيجمد منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

يعتزم جو بايدن تطبيق خطته المناخية، ويستعد الأربعاء لإعلان إجراءات لوقف التنقيب عن الغاز والنفط على الأراضي الفيدرالية الأمريكية، على ما ذكرت وسائل إعلام عدة ومذكرة من البيت الأبيض.وصاغت إدارة الرئيس الأمريكي الديموقراطي نصا يفرض تجميدا للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة على ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة حتى الآن إلا أنه يسمح لجو بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على 30% من الأراضي والمياه الفيدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي على ما أوضحت وسائل إعلام أمريكية عدة.ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريبًا من موارد للطاقة منتجة على أراض فيدرالية على ما جاء في تقرير حكومي العام 2018.وتفيد أرقام وزارة الداخلية أن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم در على الحكومة الأميركية 11،7 مليار دولار خلال العام 2019.ومع سلسلة الإجراءات هذه يقترب بايدن بشكل ملموس من هدفه المتمثل بالتخلي تدريجيا عن مصادر الطاقة الأحفورية وتحييد أثر الكربون في قطاع الطاقة بحلول 2035، وعلى صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050.إلا أن بعض المنظمات البيئية مثل منظمة "أوسيانا" غير الحكومية تأمل أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل قرار التجميد إلى منع دائم.