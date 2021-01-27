اتحاد الجمعيات الأهلية: مصر دولة ذات سيادة.. وبيان الكونجرس مرفوض

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رفضه التام للبيان الصادر عن الكونجرس الأمريكي، مشيرًا إلى أنه يُمثل تدخلًا في الشئون الداخلية للدولة المصري.وقال الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، إن «مصر دولة ذات سيادة ويحكمها قيادة وطنية مخلصة منتخبة من جموع المواطنين، وأيضًا تتمتع باستقلال القضاء المصري الشامخ وسلطة تشريعية منتخبة ومعبرة عن المواطنين».وشدد على أن «الدولة المصرية ملتزمة باحترام الشئون الداخلية لكل دول العالم وعدم تدخل في شئون أي دولة، ومن منطلق ذلك فأن الدولة المصرية ترفض بكل قوة أي تدخل في شئونها الداخلية»، مشيرًا إلى أن منظمات العمل الأهلي في مصر تنعم بالحرية في مزاولة نشاطها دون أي ضغوط أو قيود.