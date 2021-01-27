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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش النيجيري يستعيد كميات ضخمة من النفط المسروق في دلتا النيجر‎

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:37 م
الدفاع النيجيري
الدفاع النيجيري
ا ش ا
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أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، اليوم، أن قواتها المنتشرة ضد عصابات سرقة النفط في منطقة دلتا النيجر استعادت مليون و339 ألف لتر من وقود الديزل المكرر، و500 ألف لتر كيروسين و9 آلاف و856 برميلا من النفط الخام المسروق.

وقال الميجور جنرال جون إينينش، منسق الشئون الإعلامية للعمليات الدفاعية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، للكشف عن أحدث عمليات القوات المسلحة النيجيرية إن "قوات عملية حماية الدلتا استمرت في قتالها ضد عناصر التخريب الاقتصادي في المناطق الجنوبية، مضيفا أن القوات تمكنت أيضا من تفكيك ما لا يقل عن 13 مصفاة نفط غير قانونية ومصادرة 14 آلة ضخ وزورقين سريعين، وجرى اعتقال 24 مشتبها فيه.

وتابع أن " القوات نفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير2021، عمليات مكافحة ضد سرقة النفط الخام والتزود غير القانوني بالوقود، فضلا عن التصدي للأنشطة البحرية الأخرى التي تجري بشكل غير قانوني ".

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