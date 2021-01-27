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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات المسلحة تواصل خطتها لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا الثانية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:46 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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قامت العناصر التخصصية بالجيش الثانى الميدانى بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى للمحافظات التى تقع فى نطاقة المسئولية، حيث شملت الإجراءات تطهير وتعقيم جميع المعديات والكبارى العائمة ومحطات القطار والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ودور العبادة بما يكفل المساهمة بشكل فعال لتوفير المناخ الآمن لسلامة المواطنين، استمرارًا للحملة المكثفة التى تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة للجيوش الميدانية والمناطق العسكرية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من المناطق والمرافق الحيوية التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين كل فى نطاقه.

كما تم عقد ندوات فى أماكن مفتوحة روعى فيها اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وقواعد التباعد الإجتماعى وذلك لتوعية المواطنين بمخاطر إنتشار الفيروس، بالإضافة إلى تكريم عدد من أطباء وزارة الصحة والسكان المتميزين فى مكافحة فيروس كورونا تقديرًا لتضحياتهم وتفانيهم فى آداء عملهم، فضلًا عن فتح عدد من النقاط التى  يتم خلالها توزيع الماسكات الطبية المجانية على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية الأولية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم للإطمئنان على صحة المواطنين وحثتهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.

كذلك تم توزيع كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية عبر المنافذ الثابتة، وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم .
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا
الجيش يقوم بعمل الإجراءات الوقائية لمواجهة موجة كورونا

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