هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر تضرب النمسا

ضربت هزة أرضية متوسطة، اليوم الأربعاء، ولاية شتاير مارك النمساوية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.وقال بيان لمعهد الأرصاد الجوية والجيولوجيا النمساوي: إن الزلزال وقع في منطقة تروفاياخ، وشعر بالهزة بوضوح سكان أجزاء كبيرة من شتاير مارك، مشيرًا إلى أن مركز الزلزال على بعد 8 كيلومترات من مدينة ليوبن وتأثيرها ظهر في دائرة نصف قطرها 40 كيلومترًا.ولفت البيان إلى حدوث أضرار ببعض المباني وجار حصر البعض الآخر.يشار إلى أن هزات أرضية متوسطة تكررت في النمسا خلال الأسابيع الماضية عقب الزلزال الكبير الذي وقع في جارتها كرواتيا الشهر الماضي.