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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة: اعتماد 50 مليون جنيه لصغار المربين لتمويل «البتلو»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:35 م
المهندس مصطفى الصياد
المهندس مصطفى الصياد
عبدالناصرمحمد
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أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 50.5 مليون جنيه

ويستفيد من التموين الجديد 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.

وبالتمويل الجديد، يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 3 مليارات و300 مليون جنيه لحوالى 20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالى 224 ألف رأس ماشية.

وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن المشروع القومى للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى (2020) يمثل حوالى 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 - وحتى الآن وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.

أوضح أنه من ناحية أخرى يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).

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