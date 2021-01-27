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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الغربية تتلقى 148 ألفًا و308 طلبات تصالح بقيمة 390 مليون جنيه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:32 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 148 ألفًا و308 طلبات تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 930 مليون و776 ألف جنيه حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول 1851 طلبا ورفض 295، وجار فحص ١٤٦١٦٢ طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ ٣ ٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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