إفريقيا الوسطى تعاني نقصا في الغذاء بعد غلق المتمردون للعاصمة

تواجه جمهورية إفريقيا الوسطى نقصًا خطيرًا في الغذاء، حيث أدت أعمال العنف التي صاحبت الانتخابات إلى انغلاق البلاد، بعدما تقطعت السبل بمئات الشاحنات التي تحمل الإمدادات خارج حدودها.وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد منذ أن قطعت الجماعات المسلحة طريق الإمداد الرئيسي للدولة الحبيسة من ناحية الكاميرون، عندما حاولت حصار العاصمة بانغي، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ يوم الخميس الماضي.وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية زيادة بنسبة تزيد عن 50 % في المناطق الريفية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، التي وصفت هجومًا شنه المتمردون يوم الاثنين الماضي على قافلة تحمل إمدادات إنسانية بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، والذي أصيب فيه ثلاثة سائقين.وعلقت أكثر من 1600 شاحنة على الحدود، يحمل ثلثها مساعدات إنسانية تشمل مواد غذائية ودوائية.وشنت الجماعات المسلحة، التي تعمل تحت مظلة تحالف الوطنيين من أجل التغيير (CPC)، هجومًا على بانغي قبل إجراء الانتخابات في 27 ديسمبر، وذلك احتجاجًا على استبعاد رئيس الجمهورية السابق فرانسوا بوزيزي من المشاركة بها.واستولى التحالف على عدة مدن في جميع أنحاء البلاد، إلا أن القوات المسلحة الحكومية بالمشاركة مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسكا" استطاعت طرده من بانغي بعد نشوب اشتباكات بينهم.وقال هانز دي ماري هيونغوب، كبير محللي وسط إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن حصار بانغي كان "تكتيكًا متعمدًا لخنق العاصمة اقتصاديًا، لإجبار الحكومة على الجلوس على طاولة المفاوضات، مضيفا أن بوزيزيه التقى بقادة المتمردين بعد رفض المحكمة الدستورية ترشيحه للانتخابات الرئاسية، حيث كان يسعى لمنع إجراء الانتخابات وتنظيم مسيرة إلى العاصمة، إلا أن الانتخابات جرت في موعدها، حيث رفض كل من المتمردين وجماعات المعارضة التقليدية نتائجها، التي أكدت فوز الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا وعودته مجددًا إلى الحكم.وقال دي ماري هيونغوب، إن بعض شاحنات الأمم المتحدة المحملة بمواد الإغاثة تأتي عن طريق الجو، إلا أن غالبيتها تمر عبر الكاميرون، موضحًا أن الأوضاع لم تؤدي إلى توقف نشاط العمل المعتاد فحسب، بل إن الكثير من المواطنين لا يستطيعون تلقي المساعدات التي يحصلون عليها عادة، بسبب استمرار القتال في عدة مقاطعات، وذلك يمثل تحديًا، لاسيما وأن بعض الجماعات الإنسانية تعرضت للنهب أيضًا.يذكر أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا منذ بدء العنف الشهر الماضي، من بينهم 84 ألف فروا إلى الدول المجاورة، حسب تقديرات الأمم المتحدة. ووصل حوالي 10 ألف لاجئ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في 13 يناير الجاري وحده.وقال فران إيكيزا ممثل منظمة اليونيسف في جمهورية إفريقيا الوسطى: "إن هذه الموجة الجديدة من العنف والنزوح تزيد من الاحتياجات الإنسانية خلال فترة عصيبة بالفعل يتعامل فيها سكان وسط إفريقيا مع عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد وسنوات من الصراع وانعدام الأمن، مضيفا أنه من المرجح أن يسفر ذلك عن زيادة حالات سوء التغذية بين الأطفال والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم مثل التجنيد أو القتل".ومن جانب آخر، قال مانكور ندياي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس إن سبعة من قوات حفظ السلام قد قتلوا، وأن مهمة حفظ السلام بحاجة إلى مزيد من الأفراد لأن قواتها كانت تعمل فوق طاقتها.تجدر الإشارة إلى أن تحالف المتمردين المعروف باسم سيليكا أطاح بالرئيس الأسبق بوزيزيه في عام 2013، مما أثار صراعًا بين الجماعات المسلحة المسلمة والمسيحية، ووقعت العديد من الجماعات المسلحة الرئيسية في جمهورية إفريقيا الوسطى اتفاق سلام في الخرطوم في عام 2019، إلا أن العديد منها انضم إلى تحالف الوطنيين من أجل التغيير.