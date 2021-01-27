الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بمولد الأنبا يوحنا قلته

تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد ميلاد صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي الشرفي.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن بهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نتمنى له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة».