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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني ينتقد غياب دور مصر الثقافي في إفريقيا.. وقصور الـ«أوضة وصالة»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:31 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، انتقادا حادا بسبب غياب دور مصر الثقافي في الدول العربية والإفريقية، متسائلا: "هل تركنا إفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية؟".

وشدد زين الدين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، على ضرورة أن تعود مصر رائدة في الفكرة والثقافة لتدافع عن مصر.

وحذر زين الدين، من تغلغل أعداء مصر في القارة السمراء، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارة المعنية وفي مقدمتهم وزارة الثقافة للدفاع عن الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وقال محمد عبد الله زين الدين: "وزارة الثقافة دورها غير فعال في استغلال طاقات الشباب، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة، لاسيما في ظل انتشار الأفكار المتطرقة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مركز ثقافة إدكو بمحافظة البحيرة، مخصص له قطعة أرض من سنوات ولم يتم إنشاءه حتى الآن، على الرغم من أن قصر الثقافة القائم "أوضة وصالة"، متسائلا: هل قصر ثقافة بهذا الشكل ينمي فكر شباب؟.

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