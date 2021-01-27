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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب ساعة ثمينة ونقد أجنبي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب ساعة ثمينة وكمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة قادمة من دبي، استوقفت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب المصريين عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أوفى حقائبه ما يجب الإفصاح والإقرار عنه، أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة - رغم محاولته اختلاق مشكلة للخروج بدون تفتيش - بمعرفة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم، أفاد مسؤولي التفتيش بجهاز الفحص بوجود ساعة بحقائب الراكب.

وكلف مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ساعة رولكس باهظة الثمن بفاتورة الشراء الخاصة بها، وساعة أخرى بدون علبة.

وبالعرض على أحمد عبد الهادي مدير ادارة الجمرك قرر تكليف كل من السيد حمدي وعبد الرحمن الصياد مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في وجود بكري عزب من إدارة الأمن الجمركي وهاني وزيري مدير إدارة مكتب المدير العام، فتم ضبط مبلغ مائتان وثمانية آلاف وخمسمائة درهم إماراتي خبأهم الراكب في جيوب ملابسه التي يرتديها.

وتم تسليم الراكب مبلغ سبعة وثلاثون ألف درهم بما يوازي عشرة آلاف دولار أمريكي، وهو المبلغ المصرح به للراكب فى حالة عدم الإفصاح وعدم تحرير إقرار عملة، وكذلك تم تسليمه الساعة الأخرى التي وجدت بالحقيبة مع الساعة الرولكس محل الضبط حيث أكد أنها استعماله الشخصي بالإضافة إلى الساعة التي كان يرتديها.

وقرر مدير إدارة الجمرك أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 9 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية فيما يخص العملة.

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