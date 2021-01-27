برلماني: الثقافة حق لكل مصري في الحضر والريف

قال أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، إن دستور 48 هو أول دستور تضمن نصا أن "الثقافة حق لكل مواطن"، وبالتالي هي مكتسب لاغنى عنه سواء في الحضر أو الريف.وأضاف النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في اثناء تعقيب النواب على بيان وزيرة الثقافة، أن وزارة الثقافة لا تصل للمواطن بشكل يليق بها، ويجب أن تمثل وزارة الثقافة داخل كل محافظة في هيئة "قصر للثقافة".وأكد عضو مجلس النواب، أنه يجب الاهتمام بقطاع صندوق التنمية الثقافية لأنه معني بالأساس بالتنمية الوطنية ومواجهة الفكر الإرهابي والتطرف، مطالبا بتمثيل حقيقي لوزارة الثقافة، نظرا لدورها الفعال في تطوير الفكر وحماية المجتمع ومواجهة التطرف.