حي روض الفرج يوقف أعمال بناء مخالف

واصلت أحياء محافظة القاهرة تصديها للبناء المخالف حسب تكليفات المحافظ اللواء خالد عبدالعال، بمواجهة المخالفات البنائية بكل حزم واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ونفذ حى روض الفرج تحت إشراف رئيس الحى وبمعاونة المتابعة الميدانية اليوم إزالة مباني مخالفة فى المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قام حى روض الفرج تحت إشراف رئيس الحى بالتنسيق مع المتابعة الميدانية والإشغالات وإدارة المحلات بغلق مقهى 96 شارع ترعة جزيرة بدران.جاءت الأعمال تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.