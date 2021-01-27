رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبو العينين» يطالب بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:29 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين، قائلا: التاريخ يشفع لهم لكل ما قدموه وهم يستحقوا كل تقدير واحترام.

وقال في كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أمام الجلسة العامة للبرلمان: "غير مقبول إن كنوز الأدباء والمفكرين يطلبوا العلاج على نفقة الدولة، وهو حق أصيل لهم لما قدموه وعلينا تكريمهم".

ووجه أبو العينين، عتاب على وزيرة الثقافة، لعدم وجود خطة مستقبلية في التعامل مع الخارج، قائلا: مصر تتحرك سريعا، ويجب علينا أن تكون هناك خطط طموحة في مخاطبة العالم كله.

وتابع وكيل مجلس النواب: أهم موضوع في ملف الثقافة هو الترويج لمصر، لاسيما في الوقت الذي نقوم فيه ببناء حضارتنا، مشيرا إلى أننا في عراك بالداخل والخارج بالتزامن مع هذا التطور.

وقال أبو العينين: رسم الصورة الذهنية أمام العالم أمر ضروري، ويجب أن يكون المشروع الأول هو بناء عقل ووجدان الإنسان المصري، وأن يكون لدينا رؤى مستقبلية طموحة.

وشدد على أهمية أن يكون هناك أسلوب تسويقي لكل أفكارنا، متسائلا: ليه طموحجاتنا محدودة؟، مشيرا إلى أنه لدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمي؟

وطالب وكيل مجلس النواب، بعمل مسابقات كل شهر حتى يكون هناك حلقات متواصلة، متسائلا في الوقت نفسه عن ثقافة الطفل، مشددًا على أهمية أن يكون هناك برنامج لبناء الفكر والثقافة.

موضوعات متعلقة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

معاش نقابة المعلمين يناير 2021.. اعرف الزيادة وموعد الصرف

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

الصور

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا