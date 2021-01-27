«أبو العينين» يطالب بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة إنشاء صندوق طوارئ لدعم الأدباء والمفكرين، قائلا: التاريخ يشفع لهم لكل ما قدموه وهم يستحقوا كل تقدير واحترام.وقال في كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أمام الجلسة العامة للبرلمان: "غير مقبول إن كنوز الأدباء والمفكرين يطلبوا العلاج على نفقة الدولة، وهو حق أصيل لهم لما قدموه وعلينا تكريمهم".ووجه أبو العينين، عتاب على وزيرة الثقافة، لعدم وجود خطة مستقبلية في التعامل مع الخارج، قائلا: مصر تتحرك سريعا، ويجب علينا أن تكون هناك خطط طموحة في مخاطبة العالم كله.وتابع وكيل مجلس النواب: أهم موضوع في ملف الثقافة هو الترويج لمصر، لاسيما في الوقت الذي نقوم فيه ببناء حضارتنا، مشيرا إلى أننا في عراك بالداخل والخارج بالتزامن مع هذا التطور.وقال أبو العينين: رسم الصورة الذهنية أمام العالم أمر ضروري، ويجب أن يكون المشروع الأول هو بناء عقل ووجدان الإنسان المصري، وأن يكون لدينا رؤى مستقبلية طموحة.وشدد على أهمية أن يكون هناك أسلوب تسويقي لكل أفكارنا، متسائلا: ليه طموحجاتنا محدودة؟، مشيرا إلى أنه لدينا قوة ناعمة كبيرة من الممكن استنفارها للسوق العالمي؟وطالب وكيل مجلس النواب، بعمل مسابقات كل شهر حتى يكون هناك حلقات متواصلة، متسائلا في الوقت نفسه عن ثقافة الطفل، مشددًا على أهمية أن يكون هناك برنامج لبناء الفكر والثقافة.