الرئيس النيجيري: نتطلع لزيادة إنتاجنا النفطى لـ 5 ملايين برميل

تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري، بأن تعزز بلاده مكانتها كدولة رائدة إقليميا في مجال صناعة النفط والغاز، مؤكدا أن حكومته لن تدخر جهدا في ضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية الضخمة التي تمتلكها بلاده.وقال الرئيس النيجيري في حديثه عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خلال افتتاح المركز الوطني للارتقاء بصناعة النفط والغاز في لاجوس، اليوم، في بيان أدلى به مساعده الإعلامي فيمي أديسينا، بأن تستمر الحكومة الفيدرالية في الاستفادة من النفط والغاز من أجل التنمية ومتابعة التنوع الاقتصادي عبر جميع القطاعات.وأضاف "بخاري"، يذكر الجميع أننا وضعنا في بداية رئاستي للبلاد خريطة طريق واضحة لتنمية قطاع النفط والغاز من أجل الاستفادة من إمكانات الموارد الهائلة للبلاد وخلق فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ومنذ ذلك الحين، شهدنا قرارات استثمارية كبرى في هذا القطاع مثل تدشين مشروع خط أنابيب الغاز أجاوكوتا-كادونا-كانو (AKK) واستكمال مشروع استخراج 5 آلاف برميل يوميا من مصفاة والتر سميث".وتابع الرئيس النيجيري قائلا: "إن سعينا المستمر للتنويع الاقتصادي باستخدام صناعة النفط والغاز يعد خطوة على المسار الصحيح، حيث نقوم بتوسيع الإيرادات الحكومية ونشرها لتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل والمساهمة في القضاء على الفقر في نيجيريا".تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا تنتج نحو مليوني برميل نفط يوميا، لكنها تسعى إلى زيادة إنتاجها ليبلغ أربعة ملايين برميل يوميا، ويأتي معظم إنتاج نيجيريا من النفط الخام (أكثر من 90%) من حقول وآبار دلتا النيجر.