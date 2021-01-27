إحالة عامل سرق سيارة في المعادي للجنح

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة سيارة.البداية، أثناء تفقد الحالة الأمنية، بدائرة قسم شرطة المعادي، اشتبه أفراد قوة أمنية، في إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون والموديل، تابعة لوحدة مرور الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية باسم أحد الأشخاص "مصطنعة".بفحص قائدها تبين أنه عامل، له معلومات جنائية "مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة"، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة المشار، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.