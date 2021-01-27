إسرائيل: اليونان ومصر والخليج «تحالف قوي» في مواجهة إيران

قال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إن التحالف الحالي في مواجهة المحور الشيعي الإيراني، هو تحالف قوي.وأوضح كوخافي، في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن التحالف الإقليمي الحالي تشكل من اليونان حتى مصر والأردن والخليج، مشيرا إلى أن تل أبيب ضمنه، وأن علاقاتها مع الدول تتحسن.وأضاف: "عززنا تحالفاتنا ولدينا أقوى تعاون مع الولايات المتحدة استراتيجيًا وعمليًا، بالإضافة إلى أن العلاقات مع الدول الأخرى تتحسن، حتى مع روسيا هناك تفاهمات وتنسيق عملي".وعقد معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مؤتمره الدولي السنوي، بحضور كوخافي، وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، وعبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني.