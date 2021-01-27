تجديد حبس عامل وربة منزل سرقا شركة بقصر النيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء، حبس عامل وسيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل شركة قطع غيار للسيارت.وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من مدير وشريك بشركة قطع غيار سيارات كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عمله.وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة بالشركة المشار إليها - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام المفاتيح الأصلية للشركة.وأضافت العاملة بأنها نظرًا لطبيعة عملها بالشركة محل الواقعة وعلمها بقيام المجنى عليه بالاحتفاظ بمبالغ مالية بداخلها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة المجنى عليه وسرقة المفاتيح الخاصة بالشركة وتسليمها للعامل، وعقب انصراف العاملين تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذ بالفرار.وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.