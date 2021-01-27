أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع وقطع غيار.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضيتين، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 37 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى».ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 1384 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 248 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.