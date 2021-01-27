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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي لمجمع الأحياء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:22 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين فوزي
مصطفى عبدالله
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زار الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل ومتابعة الإجراءات المتبعة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة GiZ.

وشدد نائب محافظ القاهرة خلال جولته بمجمع الأحياء على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستمع نائب محافظ القاهرة لشكاوى المواطنين داخل المركز التكنولوجي لمجمع الأحياء ووعد بحلها الفوري.

كان شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والعمل على تذليل كافة المعوقات خلال الخدمات المقدمة.

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