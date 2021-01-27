«التنمية المستدامة»: إجراء المعاينات لوديان مطروح لاستصلاحها

أكد المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يقوم حاليا من خلال فريق العمل بإجراءات المعاينات المبدئية الميدانية لاختيار الوديان التي سيتم استصلاحها في خطة جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية والممول بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن الخطة الحالية لهذا العام سيتم استصلاح مساحة 10 كيلو متر طولي من الوديان بواقع 2 كيلو في كل مركز من الضبعة شرقا مرورًا براس الحكمة ومرسي مطروح ومركز النجيلة وسيدي براني ثم السلوم غربًا.وأضاف إن البنود التي سيتم تنفيذها لمشروع الموائمة في البيئات الصحراوية في المناطق الأكثر احتياجًا من الضبعة شرقًا حتى السلوم غربًا والتي تضم مشروعات إنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار مع إنشاء آبار نشو بهدف الزراعة وتوفير مياه الشرب للمواطنين والمزارعين وذلك من خلال أحد المكونات الرئاسية للمشروع وهو مكون سبل العيش القادرة على التكيف مع المناخ.وأشار إلى أن المشروع يعمل على إنشاء 60 خزان تستخدم في ري تنمية الوديان ومزارع البستانية إلى يصل عمرها من سنة حتى خمسة سنوات لمساحة تصل الى 400 فدان من الزراعات بالإضافة إلى إعادة تنمية وتأهيل وديان بمساحة 10 كيلو متر ما بين تأهيل لأول مرة وتنمية وديان قديمة.وقال إن المشروع يحتوي على أحد المكونات الرئاسية الأخرى وهو تعزيز الاتصال لإنشاء ما يقرب من 250 كيلو من الطرق داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري وديوان عام محافظة مطروح، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على تنمية الثروة الحيوانية من خلال تبادل الكباش مع المربين بمنطقة عمل المشروع لتحسين إنتاج السلالات من الأغنام البرقي مع عقد دورات تدريبية للمربين في مجالي المراعي والإنتاج الحيواني.وتابع أن المكون الآخر يتمثل في الماء من أجل الصحة ويضم ما يقرب من 500 بئر نشو للمنازل سعة 120 متر مكعب وتطهير 20 بئر روماني مع إنشاء خزانات في المناطق الصخرية لعدد 100 خزان سعة 150 متر مكعب مشيرا الي أن المشروع يضم مكون رئيسي لنشاط المراءة وهو تمكين المراءة من أجل التغيير الغذائي ويضم العديد من الأنشطة التي تخدم المراءة وبرامج تدريبية وتوعوية وفصول لمحو الامية وإنشاء أبراج حمام لعدد 400 سيدة معيلة لتحسين الحياه المعيشية بالإضافة الى أنشاء عدد دورات مياه لعدد 350 أسرة بالمناطق الأكثر احتياجا ً من الضبعة شرقا حتي السلوم غربا ً.جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المشروعات التنموية بمحافظة مطروح وتكليفات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا لدعم مواطني ومزارعي الصحراء الغربية.