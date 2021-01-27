أهم 8 مشاهد للأمير الصغير «آرشي» نجل هاري وميجان ماركل (صور)

1- أول صورة ملكية



2- يتحدث لأول مرة



3- أول لقاء مع الملكة



4-أول عيد ميلاد



5- تعميد آرتشي



6-في مباراة بولو



7- ظهور الأسنان الأولى



8- أول جولة ملكية



احتفظ دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل بحياتهما العائلية مع ابنهما أرشي في قلعة وندسور منذ أن أصبحا والدين في مايو 2019.ورغم أنه لم يحضر عدد من العائلة الملكية مثل أبناء عمومته الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، فقد أبقى والدا آرتشي المعجبين على اطلاع دائم ببعض أهم لاحظات في حياته.وفقًا لموقع "mirror" يرصد أهم لحظات في حياة الأمير الصغير.كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم التقاط صورة للطفل بصفة رسمية، وظهر الزوجان يتحدثان في قاعة سانت جورج بقلعة وندسور بعد يومين فقط من ولادته.في بودكاست "مقطع صوتي" لدوق ودوقة ساسكس، سمع المعجبون ابنهما يتحدث لأول مرة في الأماكن العامة.لا يلتقي كثير من الأطفال بصاحبة الجلالة في عمر يومين، لكن أرشي هو ثامن حفيد الملكة وفي هذه المناسبة العظيمة التي تم مشاركتها على حساب ساسكس عبر موقع الصور الشهير "الانستجرام" والتي تظهر الملك، وهو سعيد على الإضافة الجديدة للعائلة الشهيرة، وظهرت ميجان فخورة جدًا وهي تحمل طفلها، بينما تم تصوير والدتها دوريا راجلاند في الخلفية أيضًا.بمناسبة عيد ميلاد ابنهم الأول آرشي في 6 مايو 2020، شارك أفراد العائلة المالكة مقطع فيديو لميجان وهي تقرأ أحد كتب آرشي المفضلة.تم تعميد الصغير خلال حفل ملكي في يوليو، بعد شهرين من ميلاده، أقيم الحفل الحميمي في الكنيسة الخاصة بقلعة وندسور، وحضره أقل من 25 ضيفًا وأدارها رئيس أساقفة كانتربري بسبب ظروف فيروس كورونا،و بدا آرتشي رائعًا للغاية في ثوب التعميد الأصلي، محاطًا بأسرته.يحب أفراد العائلة المالكة لعب البولو، لذلك لم يكن من المفاجئ رؤية آرتشي ينضم إلى والدته ووالده خلال مباراة بولو في نادي بيلينجبير للبولو في بيركشاير، تم تصوير ميجان وهي تحتضن طفلها.خلال زيارة لمركز مجتمعي في وندسور في نوفمبر 2019، كشفت ميجان أن ابنها بدأ في التسنين، أظهر مقطع مشترك على حساب SussexRoyal على Instagram الزوجين يتحدثان إلى مجموعة صغيرة من الأطفال، سمعت الدوقة وهي تتحدث عن تسنين طفلها.لقد رأينا الكثير من آرتشي اللطيفة في جولة العائلة الملكية في أفريقيا في سبتمبر، انضم الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر إلى والديه عندما التقيا برئيس الأساقفة ديزموند توتو، حيث بدا آرتشي سعيدًا ومرتاحًا بين ذراعي والدته.