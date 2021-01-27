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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

أهم 8 مشاهد للأمير الصغير «آرشي» نجل هاري وميجان ماركل (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:17 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
شيماء دهب
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احتفظ دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل بحياتهما العائلية مع ابنهما أرشي في قلعة وندسور منذ أن أصبحا والدين في مايو 2019.

ورغم أنه لم يحضر عدد من العائلة الملكية مثل أبناء عمومته الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، فقد أبقى والدا آرتشي المعجبين على اطلاع دائم ببعض أهم لاحظات في حياته.

وفقًا لموقع "mirror" يرصد أهم لحظات في حياة الأمير الصغير.

1- أول صورة ملكية
كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم التقاط صورة للطفل بصفة رسمية، وظهر الزوجان يتحدثان في قاعة سانت جورج بقلعة وندسور بعد يومين فقط من ولادته.

2- يتحدث لأول مرة
في بودكاست "مقطع صوتي" لدوق ودوقة ساسكس، سمع المعجبون ابنهما يتحدث لأول مرة في الأماكن العامة.

3- أول لقاء مع الملكة
لا يلتقي كثير من الأطفال بصاحبة الجلالة في عمر يومين، لكن أرشي هو ثامن حفيد الملكة وفي هذه المناسبة العظيمة التي تم مشاركتها على حساب ساسكس عبر موقع الصور الشهير "الانستجرام" والتي تظهر الملك، وهو سعيد على الإضافة الجديدة للعائلة الشهيرة، وظهرت ميجان فخورة جدًا وهي تحمل طفلها، بينما تم تصوير والدتها دوريا راجلاند في الخلفية أيضًا.

4-أول عيد ميلاد
بمناسبة عيد ميلاد ابنهم الأول آرشي في 6 مايو 2020، شارك أفراد العائلة المالكة مقطع فيديو لميجان وهي تقرأ أحد كتب آرشي المفضلة.

5- تعميد آرتشي
تم تعميد الصغير خلال حفل ملكي في يوليو، بعد شهرين من ميلاده، أقيم الحفل الحميمي في الكنيسة الخاصة بقلعة وندسور، وحضره أقل من 25 ضيفًا وأدارها رئيس أساقفة كانتربري بسبب ظروف فيروس كورونا،و بدا آرتشي رائعًا للغاية في ثوب التعميد الأصلي، محاطًا بأسرته.

6-في مباراة بولو
يحب أفراد العائلة المالكة لعب البولو، لذلك لم يكن من المفاجئ رؤية آرتشي ينضم إلى والدته ووالده خلال مباراة بولو في نادي بيلينجبير للبولو في بيركشاير، تم تصوير ميجان وهي تحتضن طفلها.

7- ظهور الأسنان الأولى
خلال زيارة لمركز مجتمعي في وندسور في نوفمبر 2019، كشفت ميجان أن ابنها بدأ في التسنين، أظهر مقطع مشترك على حساب SussexRoyal على Instagram الزوجين يتحدثان إلى مجموعة صغيرة من الأطفال، سمعت الدوقة وهي تتحدث عن تسنين طفلها.

8- أول جولة ملكية
لقد رأينا الكثير من آرتشي اللطيفة في جولة العائلة الملكية في أفريقيا في سبتمبر، انضم الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر إلى والديه عندما التقيا برئيس الأساقفة ديزموند توتو، حيث بدا آرتشي سعيدًا ومرتاحًا بين ذراعي والدته.


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